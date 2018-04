ByeByeFacebook? Zeven privacytips waar je meer aan hebt

Afgelopen zondag riep Groninger Arjen Lubach in zijn programma Zondag met Lubach op om vandaag te stoppen met Facebook. Het is alleen niet de beste manier om je privacy op internet te beschermen.

Op moment van schrijven zeggen 30.000 mensen samen met Arjen Lubach, woensdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur hun Facebook-account te verwijderen. 'ByeByeFacebook' is een signaal naar Facebook. Ook lijkt het misschien een goede stap om 'de grootste spionage-operatie ooit', zoals Lubach het sociale netwerk noemt, dwars te zitten. Maar meer dan een symbolische actie is het niet.

Stoppen met Facebook alleen heeft weinig zin

Wie effectief wil stoppen met Facebook, moet eigenlijk ook stoppen met Instagram en WhatsApp, twee apps in het bezit van Facebook. En alle vrienden en kennissen verzoeken te stoppen met de diensten. Ook die verzamelen namelijk gretig data van de gebruiker.

Instagram monitort je hele gedrag. Bijvoorbeeld hoelang je naar foto's kijkt, waar je bent geweest en met wie je was. WhatsApp kan niet in je berichten kijken, maar weet wel wanneer je met wie contact hebt, en weet de namen van je groepsapps.

Maar ook als je stopt met alle drie de apps, ben je er nog niet. Facebook kan met een simpele combinatie van factoren, zoals je IP-adres (unieke internetadres), apparaat ID's van de toestellen die je gebruikt en data van 'Facebook Pixels' en 'trackers' op websites, al je internetgedrag blijvend monitoren. In principe zelfs als je gestopt bent met je account.

Facebook weet namelijk ook na het verwijderen van je account nog wie je bent. De gegevens om je overal te herkennen, heeft het sociale netwerk immers al.

Zeven privacytips

Maar wat moet je dan wel doen, als je op de dag van de #ByeByeFacebook campagne van Arjen Lubach, wil investeren in je privacy? We zetten zeven tips op rij. Allemaal helpen ze meer met internetprivacy dan stoppen met Facebook.

1. Op de computer: installeer Privacy Badger

Wie surft op het internet, wordt op elke webpagina standaard (!) gevolgd door Google, verschillende sociale netwerken en advertentienetwerken die zorgen voor de advertenties op de website. Met 'trackers' verzamelen ze net als Facebook allemaal je surfgedrag, zónder dat je er zelf iets aan hebt.

Als je surft met Google Chrome of Firefox, kun je Privacy Badger installeren. Privacy Badger bekijkt op elke webpagina welke trackers hij kan uitschakelen zonder dat je er last van hebt. Het gaat razendsnel, automatisch en je hebt er als gebruiker geen last van. Maar de advertentieboer en Facebook wel.

PrivacyBadger is gemaakt door het EFF, een non-profit organisatie voor privacy. Na de installatie van Privacy Badger legt de toepassing zichzelf eenvoudig uit en kan je met meer privacy internetten.

2. Op de computer: installeer HTTPS Everywhere

Van dezelfde organisatie als Privacy Badger, komt ook HTTPS Everywhere. Ook die kan je installeren in Google Chrome en Firefox met een enkele klik.

HTTPS Everywhere zorgt ervoor dat je browser altijd een beveiligde website opvraagt. Zo kan je niet zomaar worden afgetapt terwijl je bijvoorbeeld een formulier invult op een webpagina. Als een pagina geen beveiligde verbinding heeft, krijg je automatisch een waarschuwing. Dan weet je dat het foute boel is. Zo wordt het een stuk moeilijker om bijvoorbeeld in spam-mails te trappen.

3. Op Android-smartphones: gebruik de Brave-browser

Heb je een telefoon van Samsung, HTC, LG, Huawei, Motorola of een nieuwe Nokia? Dan heb je een telefoon met het Android-besturingssysteem van Googel, en standaard de Google Chrome browser op je telefoon staan.

In plaats van Google Chrome, kan je Brave Browser installeren. Die werkt hetzelfde als Google Chrome, maar blokkeert trackers, vergelijkbaar met Privacy Badger. Ook heeft het HTTPS Everywhere ingebouwd. Dat maakt surfen op je smartphone veiliger.

4. Op de iPhone en iPad: stel 'voorkom volgen' in

Ook in Safari, het webprogramma van de iPhone en iPad, kan je voorkomen dat je wordt gevolgd door trackers. Ga daarvoor naar de Instellingen-app. Zoek daar Safari op en tik erop. Scroll naar het kopje 'Privacy en beveiliging'. Daar kan je met twee groene vinkjes aangeven dat je niet meer wil worden gevolgd tijdens het surfen. Activeer die allebei.

5. Voor iedereen: stel in wat Google van je mag weten

Net als Facebook, is Google een van de grootste volgers van je internetgedrag. Google wordt overal gebruikt. Het is de grootste zoekmachine, de grootste videosite (YouTube) bijna iedereen mailt met Google's Gmail. Google kan misschien nóg wel meer gedrag van je vastleggen dan Facebook.

Google uitschakelen is schier onmogelijk, maar je kan wel bepalen wat Google van je mag weten. Dat doe je met Google Mijn activiteit, waarop je kan zien hoe je Google hebt gebruikt. Druk op die pagina op de drie puntjes bovenin het scherm. Kies dan voor 'Activiteitsopties'.

Hier kan je aangeven wat Google van je mag weten. Zo kan je aangeven dat Google moet stoppen met het opslaan van je locatie, web- en app-activiteit, apparaatgegevens, YouTube-geschiedenis en meer. Hoe meer je uitschakelt, hoe minder je wordt gevolgd.

6. Op Facebook: beperk de informatie die Facebook deelt

Oké, dus misschien verwijder je Facebook niet. Maar het is wel handig om in de privacy-instellingen van het sociale netwerk te duiken. Ga naar de website van Facebook. Klik in de blauw balk bovenin beeld op het pijltje naar onderen. Klik dan op Instellingen.

Daar vind je 'Apps en websites'. Je ziet er alle websites en apps waarin je bent ingelogd met je Facebook-account. Verwijder er alle diensten die je niet meer gebruikt. Die hebben daarna geen toegang meer tot je Facebook-informatie en Facebook ook niet meer tot de apps.

Tik ook 'Advertenties' aan. Daar vind je Advertentie-instellingen. Zet de eerste twee instellingen op 'Nee' en bij de laatste op 'Niemand'. Als je dat wil, kan je bij de andere opties in de Advertentie-instellingen adverteerders, interesses en jouw informatie uitschakelen. Adverteerders mogen je dan niet meer lastig vallen op basis van je interesses.

7. Verwijder de Facebook-app, gebruik de mobiele website

Dan is er nog een laatste tip waarmee je ervoor kan zorgen dat Facebook minder informatie van je verzamelt. Verwijder de Facebook-app van je smartphone en gebruik de mobiele website van Facebook.

In de Facebook-app meet Facebook meer dan tweehonderd gedragingen (!) van je. Hoe lang je naar een bericht kijkt en in welke mensen je bovengemiddeld geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld. Maar om de app te gebruiken, moet je ook allerlei toestemmingen geven. Bijvoorbeeld tot de camera van je smartphone, de microfoon, het fotoalbum, je locatie en meer. Zo kan Facebook die informatie altijd raadplegen. Zeker als je de stappen hierboven hebt gevolgd, kan Facebook veel minder informatie van je 'stelen' als je de mobiele website gebruikt.

Bijkomend voordeel: het doet wonderen voor de batterijduur van je smartphone.

Reuzensprong in internetprivacy

Door deze stappen te doorlopen kun je veel minder worden gevolgd en bespioneerd, terwijl je aan het internetten bent. Je privacy op internet maakt er een reuzensprong door. Er kunnen beduidend minder gegevens van je worden verzameld en opgeslagen - en je hoeft Facebook, Instagram en WhatsApp er niet voor te verwijderen.

Lees ook:

- Cybercrime? Zo kun je jezelf eenvoudig online beschermen

- Beelden van 116 beveiligingscamera's in Groningen voor iedereen te zien