Stad zet zich schrap voor tienduizenden Koningsdag-bezoekers

Groningen maakt zich op voor een invasie van bezoekers op Koningsdag. Dat geldt niet alleen voor mensen die een glimp hopen op te vangen van de koninklijke familie, maar ook bezoekers van de Vrijmarkt en het festival Kingsland.

Over de hele dag worden er op Koningsdag tachtigduizend mensen verwacht in de Stad. Daarvan zullen naar verwachting dertigduizend mensen langs de route staan die Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en hun gezelschap zullen afleggen.

Als het op bepaalde momenten te druk wordt in Groningen, kunnen looproutes worden gesloten of aangepast. Via digitale tekstborden wordt het publiek daarop geattendeerd.

Trilplaten

Eén van de aandachtspunten tijdens het programma van de koninklijke familie vindt plaats op de Grote Markt. Daar worden de gevolgen van de gaswinning in woord en gebaar duidelijk gemaakt.

Zo worden er trilplaten neergelegd, waarop je het gevoel van een aardbeving kunt ervaren als je erop gaat staan. 'Maar Koning Willem Alexander zal niet op deze trilplaat gaan staan', verklapte burgemeester Peter den Oudsten alvast.

Geen glas en blik

Voor de supermarkten binnen de Diepenring zijn de regels op Koningsdag onveranderd gebleven ten opzichte van eerdere edities. Zij mogen wederom geen drank verkopen in glas en blik; aanvullende maatregelen zijn er niet genomen.

De Albert Heijn aan de Vismarkt heeft al laten weten dicht te gaan op Koningsdag omdat ze het verbod naar eigen zeggen lastig kunnen handhaven.

'Basisuitrusting'

Eerder vandaag werd al bekend dat er ook de nodige verkeersmaatregelen zijn getroffen op en rond 27 april. Den Oudsten spreekt van een logisch besluit.

'Als je dat namelijk niet doet, voelen mensen zich soms onveilig. Er zijn plaatsen waar incidenten zijn geweest waarbij voertuigen inreden op het publiek. De maatregelen die we tijdens Koningsdag in Groningen hebben genomen, behoren tot de basisuitrusting voor soortgelijke evenementen.'

