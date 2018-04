Onderzoek naar moord op Gerard Meesters heropend door nieuwe informatie

Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar de moord op onderwijzer Gerard Meesters. Dat gebeurt naar aanleiding van de aangifte die nabestaanden hebben gedaan tegen de mogelijke opdrachtgever van de moord.

Meesters werd in 2002 neergeschoten in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in de Stad.

Bewijs te dun

De dader, de Engelsman Daniël S., kreeg levenslang opgelegd. Hij zou de moord hebben gepleegd in opdracht van de Britse crimineel Robert D., die momenteel vastzit in een Spaanse cel. D. is echter nooit vervolgd voor de moord. Het OM heeft nooit om zijn uitlevering gevraagd omdat het bewijs tegen hem te dun was.

Volgens het OM is er nieuwe informatie binnengekomen die nieuw onderzoek nodig maken. Over de aard van die informatie wil het OM niets zeggen.

