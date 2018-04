Verfkwastendief in Stad komt genadig van straf af: 'Maar hij moet het wel voelen'

De dief uit Groningen ontvreemde in augustus vorig jaar spullen uit een bouwmarkt in de Stad. (Foto: ANP/Roos Koole)

Een 41-jarige Stadjer is voor diefstal van verfkwasten door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week. Als stok achter de deur kreeg de man daarnaast een proeftijd van twee jaar.

De man uit Groningen winkelde op 13 augustus vorig jaar in een bouwmarkt in Stad. Een oplettende medewerker zag dat de man verfkwasten in zijn mandje stopte en daarmee zonder te betalen de winkel uit wilde lopen. 'Ze zijn me gewoon te duur', legde de man uit toen hij op heterdaad betrapt werd.

Taakstraf genegeerd

Naast de kwasten toverde hij ook een rol plakband tevoorschijn. Om de diefstal af te doen moest de man een taakstraf van zestien uur uitvoeren, maar de man meldde zich niet om de straf uit te voeren. De rechters bogen zich woensdag daarom opnieuw over de zaak.

'Stevige waarschuwing'

De Groninger is drugsverslaafd en heeft geen vaste verblijfplaats. Ook heeft hij geen geld. De rechter hield daar rekening mee en besloot hem geen geldboete op te leggen. 'Maar hij moet het wel voelen in de vorm van een stevige waarschuwing', zo motiveerde de rechtbank de straf.