Ontevreden Wmo-pashouders kunnen nieuw pasje krijgen

Ontevreden Wmo-pashouders die een nieuwe pas willen ontvangen, kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente. Die regelt vervolgens een nieuwe pas. Dat meldt Publiek Vervoer Groningen Drenthe, dat een foutje heeft gemaakt bij de pasuitgifte.

Sommige vrouwelijke pashouders keken raar op, toen alleen hun meisjesnaam op de pas stond. En dat terwijl ze de achternaam van hun (overleden) echtgenoot op de pas wilden hebben.

'Wij begrijpen dat dit voor de desbetreffende Wmo-pashouder erg vervelend kan zijn', laat Publiek Vervoer Groningen Drenthe weten.

Huisgenoten

Ook geregistreerde huisgenoten van pashouders, die mogen meereizen voor hetzelfde Wmo-tarief, hebben geen pas gekregen. Of huisgenoten overigens mogen meereizen met de pashouder, is per gemeente verschillend.

Eén vervoerder

Het Publiek Vervoer is afgelopen maandag begonnen. Zowel jonge en oudere reizigers, maar ook Wmo-pashouders, schoolkinderen en werknemers van sociale werkplaatsen kunnen nu via één vervoerder kunnen reizen.

Lees ook:

- Publiek vervoer als antwoord op lege busjes in kleinschalig vervoer?