Het initiatief 'De Rijdende Popschool', dat in vijftien dorpen in Groningen muziekonderwijs organiseert, is in nood.

De provincie Groningen wil niet over de brug komen met 20.000 euro subsidie. Dat geld is essentieel om de begroting van ruim twee ton per jaar rond te krijgen.

Bijdrage aan leefbaarheid

'Het voortbestaan van De Rijdende Popschool is in gevaar', reageert oprichter Niels Steenstra. 'We hielden rekening met de provinciale subsidie, omdat we een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de dorpen.'

Vereniging van het Jaar

De Rijdende Popschool is een bus die in de provincie wekelijks ruim vijftien dorpen aandoet. Daarmee springt het initiatief in het gat van muziekscholen, die de door de jaren heen langzaam verdwenen.

In de vijf jaar dat we al actief zijn hebben we meer dan dertig dorpen bediend Niels Steenstra - Oprichter Rijdende Popschool

'In de vijf jaar dat we al actief zijn hebben we meer dan dertig dorpen bediend', vertelt Steenstra, die met de popschool onlangs is genomineerd voor 'Vereniging van het Jaar.'

Politieke onwil

Het viel ook rouw op zijn dak toen de provincie keer op keer liet weten dat de vereniging niet aan de voorwaarden voldeed om subsidie te krijgen. 'Eigenlijk begrijp ik de provincie niet. Het is politieke onwil, ik kan me daar boos om maken, maar dat helpt niet.'

Steenstra benadrukt dat de vereniging liever geen subsidie gebruikt. 'Maar het kan niet anders. De andere negentig procent van de inkomsten genereren we door sponsoren, gemeenten en andere financiers.'

De vereniging gaat nog een laatste poging doen. 'Als de provincie blijft weigeren, dan zit er niets anders op dan de activiteiten drastisch terug te schroeven.'

Toffe dingen

Volgens muzikant en muziekdocent Jan Henk de Groot is muziekonderwijs in je eigen dorp van groot belang. 'Als die jeugd straks zestien is en in een vergrijsd dorp rotzooi zit te trappen dan heb ik liever dat ze met toffe dingen bezig zijn', vindt hij.

Hoe gaaf is het om jezelf uit te drukken in muziek? Jan Henk de Groot - Muziekdocent

'Het zegt ook iets over identiteit', gaat De Groot verder. 'Hoe gaaf is het om jezelf uit te drukken in muziek? Als daar middelen voor zijn in de vorm van een Rijdende Popschool is dat alleen maar toe te juichen.'

Vastgestelde nota

De provincie Groningen laat weten dat het uitgeven van subsidie voor cultuureducatie op het bordje ligt van gemeenten. 'Wij kunnen het simpelweg niet doen', laat woordvoerder Jan van der Meide weten. 'Dit omdat in een meerjarige cultuurnota is vastgesteld dat dit onderdeel door gemeenten moet worden gefinancierd.'

Over de brug

Gedeputeerde Fleur Gräper wil wel helpen om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. 'De provincie wil graag een bijeenkomst organiseren met gemeenten waarbij we ze bewegen om met extra geld over de brug te komen.'



