Rechtbank: 'Spreekuurrechter werkt goed; wel meer onderzoek nodig' De rechtbank in Groningen (Foto: Jos Schuurman / FPS)

De rechtbank Noord Nederland is enthousiast over de zogeheten spreekuurrechter. Dat is een rechter die civiele zaken, zoals burenruzies, mondeling behandelt zonder allerlei processtukken.

De noordelijke rechtbank heeft er afgelopen anderhalf jaar mee geëxperimenteerd en het grootste deel van de behandelde zaken is in een schikking geëindigd. Wat de rechtbank Noord-Nederland betreft wordt het concept in een ander landsdeel verder ontwikkeld. Schikkingen De proef begon in oktober 2016. Sindsdien werden er 150 zaken aangemeld. Daarvan zijn er 55 mondeling behandeld. Tachtig procent ervan is geschikt. Daarnaast zijn er nog 25 zaken die nog behandeld moeten worden. De rest van de 150 aanmeldingen is niet behandeld, omdat één van beide partijen niet mee wilde werken. Enthousiast Volgens de rechtbank Noord-Nederland zijn de meeste mensen die meewerkten positief. 'Vooral over de snelheid en de lagere kosten.' Er werkten zeven ervaren rechters mee aan de spreekuurrechter. 'Ook zij zijn enthousiast over deze vorm van geschilbeslechting', aldus de rechtbank. Landelijke werkgroep Wel moet het experiment verder worden uitgebreid. In Noord-Nederland zijn alleen bepaalde zaken aangemeld die van vier rechtsbijstandsverzekeraars en het Juridisch Loket kwamen. Een zogenoemde 'gecontroleerde instroom', vergelijkbaar met een laboratoriumtest. Om echt te onderzoeken hoe succesvol de spreekuurrechter kan zijn, pleit de rechtbank Noord-Nederland daarom voor een uitgebreidere proef, elders in het land. 'In een andere maatschappelijke context, met andere deelnemers.' Mede daarom is er intussen al een landelijke werkgroep opgericht, die dit verder gaat uitwerken. 39,50 euro Overigens ontstond vorig jaar onvrede bij Klaas Pieterman uit Spijk, omdat zijn geschil met de NAM over bevingsschade werd geweigerd bij de spreekuurrechter. Dat had te maken met de eerder genoemde gecontroleerde instroom. Pieterman claimde dat hij een normale procedure niet kon betalen. De kosten voor een oordeel van de spreekuurrechter bedragen 39,50 euro. Een advocaat is bovendien niet nodig. Lees ook: - Bevingsgedupeerde boos op rechtbank door verbod op spreekuurrechter

