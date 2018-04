'Provincie kan via NOM invloed op Nedmag uitoefenen'

Kan de provincie Groningen als aandeelhouder van de NOM invloed uitoefenen op het beleid van Nedmag? Die vraag begint te spelen in Provinciale Staten uit Borgercompagnie, nadat inwoonster Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie de Staten met dit gegeven op haar verantwoordelijkheid wijst.

Gräper spreekt in tijdens de commissie bestuur, waar op verzoek van de Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren de gestapelde mijnbouw in de Veenkoloniën op de agenda staan.

Aandeelhouder

'De drie noordelijke provincies zijn aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelmaatschappij', volgens Gräper. 'De NOM is voor de volle 50 procent aandeelhouder van Nedmag. Als burger kan ik u nu verantwoordelijk houden voor de beslissingen van aandeelhouders.'

De inwoonster van Borgercompagnie strijdt, samen met een groepje dorpsgenoten, al jaren tegen de gevolgen van zoutwinning in het dorp. Ze wil de politieke partijen in het provinciehuis erop wijzen dat het zo écht niet langer kan met de zoutwinning.

'Er iets moet gebeuren'

De politieke fracties komen niet veel verder dan dat 'er iets moet gebeuren'. Probleem is: schademeldingen worden tot dusver niet uitgekeerd, omdat Nedmag, het waterschap en de NAM naar elkaar wijzen over mogelijke oorzaken, stelt Gräper.

Zij krijgt bijval van Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP), die het probleem erkent.

Onafhankelijke schadeafhandeling

'Deze problematiek is waar de inwoners mee te maken hebben', stelt hij. 'Ik zie de oplossing veel mee in de manier om te kijken hoe de schadeafhandeling onafhankelijk plaatsvindt.

Dat is in het Groninger gasveld belangrijk, maar hier minstens zo belangrijk. Nu is het onduidelijk: wie kan het nog zeggen waardoor schade ontstaat?'

Schadeloket zelf optuigen

Wanneer er geen onafhankelijk schadeloket wordt opgetuigd, opteert Partij voor de Dieren-Statenlid Ankie Voerman dat de provincie zelf dat schadeloket kan optuigen.'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar zegt niet direct nee, maar staat ook niet te springen. 'De andere optie is sneller en kansrijker. Wanneer dat mislukt, dan kunnen we dat heroverwegen.'

Lees ook:

- Omwonenden zoutwinningslocatie Nedmag gehoord op provinciehuis

- Nedmag gaat door met voorbereiding voor extra put bij Kiel-Windeweer