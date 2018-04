Dit zijn de gevaarlijkste rotondes in onze provincie

De rotonde op de kruising van de A-weg, de Eendrachtskade en de Hoendiepskade in Stad is met dertien ongevallen tussen 2014 en 2017 de gevaarlijkste van de provincie Groningen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Hier zijn in deze periode negen schadegevallen gemeld, en zijn vier gewonden gevallen. Ook op het Oldambtplein in Winschoten zijn dertien ongevallen gemeld, maar met tien schadegevallen en drie gewonden is waren de gevolgen daar iets minder groot.

Andere gevaarlijke rotondes

Andere gevaarlijke rotondes zijn Borneoplein / J.C. Kapteinlaan/Korreweg en Hoendiep / Johan van Zwedenlaan in Stad, het Vrijheidsplein in Groningen en de rotonde Langebosschedijk / Sorghvlietlaan / Woortmanslaan in Wildervank.

Dodelijke ongevallen op rotondes zijn in onze provincie niet gemeld in dit onderzoek.

RTL Nieuws meldt dat niet alle ongevallen op rotondes zijn meegenomen in het onderzoek. Het gaat alleen om rotondes waarvan de politie de exacte locatie heeft geregistreerd.

Lees ook:

- Er is van alles mis op het Oldambtplein maar er verandert niets

- Wethouder Oldambt: Veel maatregelen nemen is niet nodig

- Column: Buurvrouw