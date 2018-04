Vermeende inbreker zit in Parijs en gaat daarom vrijuit

Een 36-jarige, in Parijs woonachtige Marokkaan gaat vrijuit. Het Openbaar Ministerie heeft volgens de rechtbank verzuimd de man de kans te geven op een eerlijk proces. De man was niet bij zijn strafzaak in Groningen aanwezig en heeft daartoe ook de kans niet gehad.

Het Openbaar Ministerie was verbaasd dat de man niet in de rechtszaal was en niet in Nederland maar in Parijs verblijft. De officier van justitie stelde niet op de hoogte te zijn geweest van uitzetting van de verdachte.

Parijs

De man, een zogeheten 'veilige lander' zou tussen 30 maart en 2 april vorig jaar woninginbraken hebben gepleegd in Winschoten en in Oude Pekela. Bij deze inbraken werden horloges, geld, trouwringen en zilvergoed buitgemaakt. Woensdag diende de strafzaak.

De advocaat opperde dat zijn cliënt doelbewust door het Openbaar Ministerie (OM) in zijn recht was aangetast om aanwezig te kunnen zijn bij zijn strafzaak. Hij vroeg daarom aan de rechters het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren.

Land uitgezet

De asielaanvraag van de Marokkaan werd in oktober vorig jaar afgewezen. Enige tijd verbleef de man in de vreemdelingenbewaring in Luttelgeest. Van daaruit werd hij op 16 november het land uitgezet naar Parijs, waar hij opnieuw asiel aanvroeg.

De officier van justitie stelde niet op de hoogte te zijn geweest van de uitzetting van de man. Wat vaststaat is dat de man in Limburg ook nog 'wat strafrechtelijke zaakjes op de plank had liggen'. 'Er is absoluut geen opzet geweest. Wij wisten oprecht niet eens dat hij het land uit was.'

Man wilde aanwezig zijn

De dag voor de uitzetting uit Nederland, had de man zelf nadrukkelijk te kennen gegeven bij al zijn strafzittingen aanwezig te willen zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft zich volgens de rechtbank niet verzet tegen de uitzetting van de asielzoeker. Ook is niet geprobeerd de man voor een korte periode terug te halen om zijn strafzaak bij te wonen.

De rechtbank gaf de advocaat daarom gelijk. De verdachte kan niet meer worden vervolgd voor de inbraken.