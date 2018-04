Erik Hulsegge brengt eerbetoon aan Pieter Smit

Journalist en columnist Erik Hulsegge van RTV Noord heeft een gedicht geschreven voor de dinsdag overleden burgemeester Pieter Smit van Oldambt.

Hulsegge woont in Winschoten en dus was Smit ook zijn 'burgervader'. Bovendien kende hij Smit persoonlijk. In de uitzending van Noord Vandaag bracht Hulsegge woensdag een eerbetoon aan de burgemeester:

Een groot man. Een groot mins

Eerlek. Laif

Gain karriebarrie

Veur elk een oor...veur elk een woord

Dien lach

Dien toal

De toal van ons apmoal

Gafst ons tröts

Tröts op ons laand, tröts op ons Oldambt

As n voader veur zien kindern

Een groot man, n groot mins

Veuls te vroug een herinnern