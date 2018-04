Harener zeilvereniging mag opnieuw meedoen in eredivisie

Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) uit Haren doet ook dit jaar weer mee met het Eredivisie zeilen.

Vijftien watersportverenigingen in Nederland strijden in 5 competitierondes om het landskampioenschap. De vier winnende verenigingen plaatsen zich bovendien voor de internationale Sailing Champions League.

Vierde

Afgelopen jaar is VWDTP geëindigd op de vierde plaats. Er wordt met vier bemanningsleden in de kajuit-raceboot J70 gevaren. Ieder team vaart in dezelfde boot.

De eerste ronde is op 13, 14 en 15 april op het Weerwater bij Almere.