Stadjers hebben klachten over organisatie Healthy Ageing Tour

Er zijn meerdere klachten binnengekomen bij de gemeente Groningen over de slotetappe van de Healthy Ageing Tour van afgelopen zondag. Dat heeft wethouder Joost van Keulen (VVD) woensdagmiddag laten weten tijdens een commissievergadering.

De wielerwedstrijd door Noord-Nederland is vorige week verreden. De afsluitende etappe ging door Groningen stad. Start en finish lag op de Vismarkt. Naast de reguliere etappe gingen ook fietsende journalisten over het parcours in het kader van het NK Journalisten.

Stad en Ommeland

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland stelde woensdagmiddag tijdens de commissievergadering vragen over het verloop van de etappe. Ook bij zijn partij waren meerdere klachten binnengekomen van ontevreden parcours-omwonenden.

Verraste bewoners

Zo waren bewoners aan het parcours verrast door de afgesloten straten. Wethouder Van Keulen was op de hoogte van de klachten. 'We hebben meerdere klachten binnengekregen en we gaan erover in gesprek met de organisatie.'

'Niet zoals het moet'

De wielerorganisatie zou niet, of onvoldoende, omwonenden op de hoogte hebben gebracht van de etappe die afgelopen zondag is verreden. 'De organisator had dat moeten doen. Dit was niet zoals het moet', liet de wethouder weten.

Van Keulen wist niet om wat voor klachten het ging.

