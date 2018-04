Afscheid Pieter Smit is aankomende dinsdag

Het publieke afscheid van de overleden burgermeester Pieter Smit is aankomende dinsdag bij een bijeenkomst in cultuurhuis De Klinker.

De gemeente Oldambt laat weten dat iedereen die afscheid van Smit wil nemen van harte welkom is. Details over de bijeenkomst, zoals het tijdstip en de vorm van het afscheid, volgen later.

Blijk van medeleven in warmte ontvangen

Aansluitend vindt de uitvaart van Smit plaats in besloten kring. De familie heeft aan locoburgemeester Laura Broekhuizen laten weten onder de indruk te zijn van de impact die hun Pieter had op de samenleving, en waardeert het meeleven.

Het online condoleanceregister is inmiddels meer dan 250 keer ondertekend, en is te vinden op deze website.

Pieter Smit overleed dinsdag volkomen onverwacht aan een hartstilstand. Hij is 54 jaar oud geworden en laat een vrouw en twee kinderen achter.

