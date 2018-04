Na 37 jaar een nieuw huis: 'De verhuisdozen zijn nog ingepakt'

Nieuwsgierig kijkt hij naar een plattegrond van de Badweg in Loppersum. Daar worden komend jaar tien nieuwe woningen gebouwd. 'Kijk, daar wil ik wonen, op nummer 9. Net als eerst op de rechterhoek.'

Gerrit Bierma woonde 37 jaar lang aan de Badweg. Afgelopen jaar is zijn huis gesloopt in het kader van de versterkingsopgave. Daarom moest Bierma verhuizen naar een wisselwoning, even verderop aan de Sjuxumerweg.

Geen energiekosten

Dat bevalt hem eigenlijk prima: 'Het is een nul op de meter-woning, dus we hebben bijna geen energiekosten meer. Dat is een heel verschil met vroeger.'

De Lopster hoopt terug te kunnen keren naar zijn vertrouwde stek aan de Badweg. Daarover kreeg hij woensdagavond meer te horen, samen met andere inwoners van Loppersum Noord.

Infoavond

De gemeente hield samen met onder meer Wierden en Borden en de Nationaal Coördinator Groningen een informatieavond in hotel Spoorzicht. Daar werden ook meer details bekendgemaakt over het nieuwe kindcentrum en konden bewoners zien hoe de straten straks ingericht worden.

Daarnaast werden de plannen uit de doeken gedaan voor de tien nieuwbouwwoningen aan de Badweg. Ze worden levensloopbestendig, dat wil zeggen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond.

Grote pelletkachel

De huizen krijgen een aansluiting op een gloednieuw warmtenet. Bij de gemeentewerkplaats komt een grote pelletkachel waarmee de tien woningen, de kerk Waardevol Leven en het onderkomen van gemeentewerken worden verwarmd. Op termijn gaat de leiding mogelijk ook nog langs het zoutwaterbad en het nieuwe kindcentrum.

'We hebben inspiratie opgedaan in Marum, waar dit systeem ook al wordt gebruikt. Het draait op snoeiafval van de gemeente en daarnaast worden nog wat houtsnippers ingekocht. Het is veel duurzamer en goedkoper dan gas', vertelt bestuurslid Martin Ettema van de Lopster Energie Coöperatie (Lopec).

Ook met de rook- en geuroverlast moet het meevallen, verzekert Ettema. 'In Marum gebruiken ze goede filters, daar heeft niemand er last van.'

Spullen nog in de doos

Bierma is straks een van de gebruikers van het warmtenet. Hij kijkt ernaar uit dat hij straks in een versterkte en verduurzaamde woning woont. De verhuizing ziet hij niet tegenop: 'We hebben alles nog in verhuisdozen, ook al wonen we hier straks twee jaar. Alleen het bed en de bank wordt nog spannend, misschien zijn die te groot. We zullen afwachten.'

Wierden en Borgen hoopt dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van de huizen. Medio 2019 is het project afgerond. Dan moet ook het warmtenet op stoom zijn.

Lees ook:

- Wat heb je nodig om gasloos te kunnen leven?

- Dossier: Aardbevingen