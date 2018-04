Raad Ten Boer overvallen door nieuw zorgsysteem Stad

Een meerderheid van de gemeenteraad van Ten Boer is verrast dat ze niet op de hoogte zijn gebracht over het nieuwe zorgsysteem dat de gemeente Groningen wil instellen rondom Wmo-zorgtaken.

Wat wil de stad?



Het stadsbestuur wil de Wmo-zorg goedkoper maken en heeft daarvoor een nieuw systeem bedacht. Met dat nieuwe plan wordt Wmo-zorg aanbesteed per stadsdeel. De winnaar van die aanbesteding moet binnen het budget de bestaande zorgvragen invullen. Het moet per 2019 ingaan.

Herindeling

Vanaf 2019 gaat de gemeente Ten Boer, mogelijk samen met Haren, op in de gemeente Groningen. De inwoners van de huidige gemeente Ten Boer krijgen dus ook te maken met dat nieuwe zorgsysteem.

'Verbazing

PvdA, Stad en Ommeland en ChristenUnie in Ten Boer spreken unaniem over 'verbazing'. GroenLinks en CDA mengden zich niet in het debat.



Peter Rebergen (ChristenUnie): 'Waarom zijn we niet geïnformeerd? Ten tijde van de zorgtransities in 2015 hebben Groningen en Ten Boer juist veel met elkaar opgetrokken.'



Jeanette Kuin (Stad en Ommeland): 'In de stad zijn al drie informatiesessies geweest en gaan ze bijna over tot besluitvorming. Wij zijn nooit geïnformeerd.'

College informeert niet



De informatie had moeten komen van verantwoordelijk wethouder Peter Heidema (CDA). Hij zag niet gelijk de noodzaak om de raad te informeren. 'Ik heb mij niet beseft dat dit een ingreep is die de wereld laat veranderen. Voor ons is dat namelijk ook niet zo.'

Zorgen

De fractie van Stad en Ommeland vroeg zich af of met de invoering van het nieuwe zorgsysteem de mensen die recht hebben op ondersteuning die wel kunnen houden bij hun huidige zorgaanbieder. 'Mensen kunnen hun eigen aanbieder houden', zei de wethouder. 'Dat staat in het contract. Als men zich ergens thuis voelt dan moet men daar ook blijven.'

Vervolg

Helemaal gerustgesteld is een meerderheid van de raad nog niet. Daarom willen ze volgende week tijdens de raadsvergadering een besluit nemen over het nieuwe zorgsysteem. Volgens de wethouder kan het overigens bij een tegenstem vanuit Ten Boer niet worden tegengehouden.



'Maar we kunnen hier wel een signaal mee afgeven', laat PvdA-raadslid Rita Pestman weten.

Besluitvorming



De raadsvergadering wordt gehouden op woensdag 18 april. Op diezelfde avond neemt de gemeenteraad van Groningen ook een besluit over de invoering van het zorgplan.

Lees ook:

- Nieuw zorgsysteem verdeelt politiek Groningen

- Stad bedenkt nieuwe methode om de zorg beter en minder duur te maken