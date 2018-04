Robben met Bayern naar halve finale Champions League

Bayern München, met Arjen Robben in de basis, heeft woensdagavond zonder franje de laatste vier bereikt in de Champions League.

De Duits kampioen nam voor eigen publiek in de return tegen Sevilla genoegen met 0-0. Dat was na de uitzege vorige week in Spanje (1-2) voldoende voor een plaats in de halve finales.

Ook Van Dijk door

Arjen Robben is de vierde Nederlander die in de halve finales, waarvoor vrijdag in Nyon wordt geloot, in actie kan komen. Op dinsdag verzekerden AS Roma, met Kevin Strootman, en Liverpool, met oud-FC Groningenspeler Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, zich van een plek bij de laatste vier.

Vrijdag is de loting in Nyon voor de halve finales.