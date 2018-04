Braal: 'Ik heb voldoende aanknopingspunten gezien om thuis beter te spelen'

Donar-coach Erik Braal vond na afloop van het duel tegen Venezia (82-72 nederlaag) dat zijn ploeg kansen had laten liggen om het verschil kleiner te maken.

'We moeten onze eigen kansen beter benutten, mooi huiswerk voor de thuiswedstrijd.'

Gemiste vrije worpen

Het brak de Groningers in de slotfase ook op dat er een aantal vrije worpen niet ingingen. 'Ik denk dat we er in totaal elf gemist hebben,' aldus Braal. 'Ik heb voldoende aanknopingspunten gezien die we kunnen verbeteren. De fastbreak van hun moeten we er onder andere beter uithalen.'

We kunnen beter

'Iedereen was onder de indruk van de sfeer in de hal die fantastisch was. Venezia verdedigde erg goed op Brandyn Curry, daar hadden ze duidelijk een plan voor. Ik heb het gevoel dat meerdere spelers van ons beter kunnen spelen.'

Fantastische supporters

'Het was verder fantastisch om te zien dat er zoveel supporters uit Groningen met ons zijn meegereisd. Ze stonden er vanmorgen al bij de training. Geweldig,' besluit Braal.

Sterke tegenstander

Brandyn Curry erkende dat Donar tegen een sterke tegenstander had gespeeld. 'Het was een moeilijke tegenstander, analyseerde Curry. 'Een erg sterk team. We moeten naar onszelf kijken, hebben een aantal makkelijke punten gemist. We gaan de beelden analyseren, daarvan leren en dat nemen we mee naar volgende week.'

Achterstand niet onoverkomelijk

'In een uitverkocht huis met onze fans erachter krijgen we veel nieuwe energie. Geweldig dat er vandaag ook zoveel zijn meegekomen uit Groningen. Die hebben we tijdens de wedstrijd absoluut gehoord. We hebben in eigen huis niets te verliezen en gaan er vol voor. Tien punten achterstand is zeker niet onoverkomelijk,' zegt Curry.

Lees ook:

- Donar houdt ondanks nederlaag zicht op Europese finale

- Afgelopen: Venezia - Donar 82-72 (gesloten)