Zorgverzekeraar Menzis stopt met Facebook-functie op website

Zorgverzekeraar Menzis stopt per direct met het gebruik van een functie op de website, die surfgedrag van de gebruiker naar Facebook stuurt. Het gaat om een zogeheten Facebook-pixel-plug-in.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de functie geplaatst is op websites van verschillende zorgverzekeraars, zoals CZ, ONVZ, Ohra en dus ook Menzis.

Surfgedrag

De pixel-plug-in werkt vergelijkbaar met cookies. 'Er is één belangrijk verschil: door cookies te accepteren geef je de site waar je op zit toestemming om je surfgedrag te monitoren. Deze plug-in bekijkt je surfgedrag op de site en geeft dit door aan Facebook', legt woordvoerder Joeri Veen van Menzis uit.

Wie lid is van Facebook kan op die manier gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen. Veen benadrukt dat heel veel sites deze Facebook-tool gebruiken. 'Vanuit marketing-oogpunt is het heel aantrekkelijk. Veel bedrijven willen op Facebook adverteren.' Het medium heeft een groot bereik.

Online-beleid onder de loep

Maar gelet op de recente discussie over privacy en het delen van gegevens door Facebook heeft de Groningse zorgverzekeraar besloten per direct te stoppen met de plug-in.

Daarnaast neemt Menzis het gehele online-beleid onder loep. 'Dit is een soort wake-up call. We gaan de komende tijd kijken of er meer van dit soort plug-ins op onze site zijn die informatie met andere websites delen', laat Veen weten.

