Convoi exceptionnel in Sappemeer: 'Nog best wel even spannend'

Gieterij Borcherts in Sappemeer gaat flink uitbreiden. Een van de gevolgen is dat er donderdagochtend twee vrachtwagens van vijftig meter lengte door de straat reden. Die vervoerden twee kranen van 35 meter lang.

Die zogenaamde bovenloopskranen komen in de nieuwe productieruimte op het terrein te staan. Aan die kranen komt de nieuwe gieterij te hangen. Er komt in totaal zo'n 3.500 m2 productieruimte bij.

Apart aangestuurde achterassen

Een deel van de weg is vanaf 6.00 uur tijdelijk afgezet. 'Het was best nog wel even spannend. Maar de achterassen worden apart met een afstandbediening aangestuurd, zodat hij overal de bocht om kan', zegt Harold Dekens van het bedrijf.

Tien banen

De kranen komen vanuit Duitsland. Na de uitbreiding is de gieterij, onderdeel van de Dekens Groep, één van de meest moderne gieterijen van Europa. De uitbreiding levert ongeveer tien banen op.

