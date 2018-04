Deel dit artikel:











Arrestatieteam valt huis in Stad binnen (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Aan de Ulgersmaweg in de stad Groningen heeft de recherche donderdagochtend een inval gedaan in een woning. Volgens een politiewoordvoerder is dit in het kader van een buitenlands onderzoek.

'Deze inval was ter ondersteuning. Meer wil ik niet zeggen', aldus de woordvoerder. Volgens ooggetuigen is er één persoon opgepakt en stonden er ook Duitse politieauto's, maar ook daar wil de politie niets over zeggen. Bij de inval is ook een speurhond gebruikt.