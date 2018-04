Deel dit artikel:











Korrewegschutter blijft zwijgen voor de rechtbank Verdachte Azim A. (Foto: RTV Noord)

'Protest', klinkt het hard door de zittingszaal als de advocaat van Azim A. (21) zegt dat poging moord niet bewezen kan worden. De moeder van de student die vorig jaar oktober verlamd raakte bij een schietpartij aan de Korreweg in Groningen, is haar emoties even niet de baas.

Geschreven door Peter Steinfort

Verslaggever