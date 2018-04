Is reeks inbraken opgelost door aanhouding Stadjer?

Een deel van de stad Groningen is tijdens het Paasweekend geteisterd door twintig woninginbraken. De politie heeft een 36-jarige Stadjer opgepakt die verdacht wordt van een deel van die inbraken.

Verder onderzoek moet uitwijzen of hij verantwoordelijk is voor álle inbraken. Het ging om inbraken waarbij geld, sieraden en auto's in het noordwesten en noordoosten van de stad zijn gestolen.

Volgens de politie is er geen aanleiding om te denken dat de man onderdeel is van een bende.

Bij de inbraken werd gebruik gemaakt van de 'briefjesmethode'. Telkens plaatsten de inbrekers voorafgaand aan de inbraken briefjes op kozijnen en sloten van huizen. Als die er na verloop van tijd nog steeds lagen, was dat voor de inbrekers een teken dat de bewoners van huis waren. Sloten en ramen werden dan geforceerd.

Lees ook:

- Inbrekers slaan twintig keer toe met 'briefjesmethode'