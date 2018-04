Doek valt waarschijnlijk voor University Hotel Groningen (update)

Het University Hotel in Stad sluit waarschijnlijk zijn deuren (Foto: Google Street View)

Het University Hotel Groningen aan de Kleine Kromme Elleboog in Stad verkeert in financieel zwaar weer. Het bestuur heeft uitstel van betaling aangevraagd en verwacht de deuren van het hotel op 1 juli te moeten sluiten.

Het hotel kampt met een teruglopend aantal boekingen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is schuldeiser, voor een bedrag van 500.000 euro.

Toegenomen concurrentie

'De hotelvoorzieningen in de stad hebben een enorme sprong gemaakt', zegt Frans Zwarts, voorzitter van de Stichting University Guesthouse, over de toenemende concurrentie voor het University Hotel Groningen.

Daarnaast ondervinden de hotelgasten met name in de zomer hinder van het geluid van de nabijgelegen horeca. Hierdoor blijven de reserveringen achter. 'Voor sommige gasten was de overlast zodanig, dat ze erover klaagden. En dat kan een hotel niet hebben.'

Buitenlandse gasten

Het University Hotel werd bijna dertig jaar geleden opgericht om buitenlandse bezoekers en werknemers van de diverse instellingen in de stad onderdak te bieden. Eerst konden er vooral eenvoudige eenpersoonskamers worden gehuurd, maar in 2012 werd het hotel omgevormd tot een driesterrenhotel met 56 kamers.

'De eerste twee jaar na de verbouwing had het hotel veel boekingen, toen was het qua exploitatie succesvol', zegt Zwart. 'Maar langzaam maar zeker werd de concurrentie zo groot, dat het hotel het niet redt.'