Dit najaar grote oefening veiligheidsdiensten in het aardbevingsgebied

De Veiligheidsregio Groningen houdt dit najaar een grootschalige oefening in het aardbevingsgebied. Het is de eerste keer dat alle hulpdiensten samen de gevolgen van een beving gaan oefenen in het gebied zelf.

Tijdens de oefening wordt uitgegaan van een aardbeving met een kracht van minimaal 4.5 op de schaal van Richter. Het is nog onduidelijk in welk dorp de oefening wordt gehouden.

Risico blijft

Het nieuws dat de gaswinning op termijn stopt, neemt niet nu meteen het risico op bevingen weg. Dat maakt de oefening volgens directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio nodig.

'Zolang het risico bestaat, is de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor het handelen tijdens zo'n crisis. Hulpverleners moeten dat kunnen oefenen in de praktijk.'

Bewoner is de eerst hulpverlener

Volgens Mansveld is draagvlak voor de oefening cruciaal, omdat die in een dorp wordt gehouden.

'De oefening moet zo realistisch mogelijk zijn', vertelt zij. 'Het moet daarom ook een oefening worden mét de bewoners. Het is belangrijk dat zij ook een perspectief krijgen op zelfredzaamheid, want de eerste hulpverlener is de bewoner zelf.'

De Veiligheidsregio gaat de bewoners van het dorp waar wordt geoefend vragen om mee te denken over de inhoud van de oefening.

Driedaagse

De oefening moet vooralsnog een driedaagse worden, waarvan de eerste dag in een dorp in het aardbevingsgebied is. Daar kunnen onder meer speciale reddingstechnieken worden toegepast bij een ingestort pand en moet Defensie bijvoorbeeld een noodbrug kunnen plaatsen als een brug is beschadigd.

Op de tweede dag is er een crisistraining op de brandweerkazerne aan de Sontweg in Groningen. De derde dag staat in het teken van de zogenoemde 'nafase' van een aardbeving. Die dag is voor de burgemeesters en de directies van de hulpdiensten.

Marnehuizen

In 2015 heeft de Veiligheidsregio voor het laatst zo'n grootschalige aardbevingsoefening gehouden. Die was in het militaire oefendorp Marnehuizen in de Marnewaard.

De oefening die in de herfst wordt gehouden, kost zo'n 125.000 euro. De kosten worden betaald door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

