Lopend Vuur: Een T-shirt in de Tweede Kamer moet kunnen

Peter Kwint in t-shirt in de Tweede Kamer (Foto: NOS)

Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer sprak SP-Kamerlid Peter Kwint gisteren aan op zijn kleding. Kwint stond in een T-shirt bij de interruptiemicrofoon. De tatoeages op zijn arm waren duidelijk zichtbaar.

'Waar is uw jasje', vroeg Arib. 'Dat vraag ik me al jaren af', antwoordde Kwint, 'Ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij.'

Geen kledingvoorschriften

In de reglementen van de Tweede Kamer staan geen kledingvoorschriften voor Kamerleden. Toch ziet Arib de mannelijke Kamerleden liever een jasje dragen. Ze vindt dat politici er representatief uit moeten zien.

Dus ook geen al te korte rokjes of de slobbertruien, die PvdA'er Hans Spekman vroeger droeg in het parlement. Maar misschien ook geen legertenue, waar Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet eerder mee voor verbazing zorgde. Wat is jouw mening hierover?

