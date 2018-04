ABN AMRO sluit kantoor in Hoogezand

Klanten van de ABN AMRO-bank kunnen na de zomer niet meer bij het kantoor in Hoogezand terecht voor hun bankzaken. Op 7 september wordt de vestiging aan de Gorecht-Oost gesloten.

Volgens de bank maken klanten steeds meer gebruik van internetbankieren en andere moderne manieren om bankzaken te regelen. Daarom worden de kantoren steeds minder bezocht. In Hoogezand is het aantal bezoekers zelfs zo gedaald, dat het besluit is genomen de vestiging te sluiten.

Pinautomaat

De pinautomaat blijft 'vooralsnog' wel, aldus ABN AMRO. Daar kunnen Hoogezandsters nog terecht voor het opnemen en storten van geld. Ook de sealbagautomaat, waar je biljetten en buitenlands geld kwijt kunt, blijft.

Winschoten

Klanten krijgen bericht van de bank over de sluiting en worden voor hun bankzaken vanaf september doorverwezen naar andere kantoren, zoals aan het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten.