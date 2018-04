Politie controleert strenger op omgebouwde 25-kilometerwagens

De politie gaat strenger controleren op misbruik van oude auto's die worden omgebouwd tot 25-kilometerwagens. Uit onderzoek blijkt dat de auto's snelheden halen van 135 km/uur, technische gebreken vertonen en in sommige gevallen niet verzekerd zijn.

De controles richten zich op zogeheten Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS). Die zijn volgens de politie in trek zijn bij jongeren, want ze mogen bestuurd worden door automobilisten vanaf 16 jaar met een trekker-rijbewijs.

Geen kenteken nodig

De MMBS-registratie is ooit in het leven geroepen zodat boeren een stuk over de openbare weg kunnen rijden, legt woordvoerder Hans van Geenhuizen van RDW uit. Hij zag in 2017 'een lichte toename' van het aantal gekeurde MMBS-auto's.

'Een sterke stijging zien we dus niet. Alleen geven onze cijfers geen compleet beeld, want zodra iemand besluit een auto te laten keuren als MMBS, is het voertuig bij ons uit beeld. Deze auto's hebben namelijk geen kenteken nodig. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om spullen te verplaatsen van het erf naar het land. Vaak wordt daar een afgeschreven auto voor gebruikt. Eentje die toch al snel kapot gaat.'

Illegaal ombouwen

Na keuring mag je met de begrensde auto geen personen vervoeren en alleen korte afstanden afleggen. Dat automobilisten deze regels overtreden, kan volgens de RDW niet voorkomen worden.

'Na de keuring is het mogelijk dat mensen hun begrensde auto weer ombouwen, zodat die weer 130 rijdt. Dat gebeurt dan illegaal', aldus Geenhuizen.

Boete en inbeslagname

Overtreding van de regels kan volgens de politie leiden tot een geldboete en het in beslag nemen van de auto.

Lees ook:

- Beschoten chauffeur dollemansrit moet de gevangenis in

- Dorp bindt de strijd aan met hardrijders: 'Het is een doorn in ons oog'