Meevaller voor Donar: één van de zeven wedstrijden in twee weken geschrapt

Donar hoeft in aanloop naar de beslissende return tegen Reyer Venezia één wedstrijd minder te spelen. De basketbalbond heeft de uitwedstrijd tegen Den Bosch van komende dinsdag verplaatst.

Donar verloor woensdagavond met tien punten verschil in Venetië, waardoor de kans op een finaleplaats in de Europe Cup er nog steeds in zit. Door het verplaatsen van de uitwedstrijd tegen Den Bosch kan Donar zich iets langer voorbereiden.

Het nieuwe speelschema van Donar tot en met volgend weekend:

-Zaterdag 14 april thuis tegen Leiden

-Zondag 15 april uit tegen Aris Leeuwarden

-Dinsdag 17 april uit tegen Den Bosch (uitgesteld)

-Donderdag 19 april thuis tegen Reyer Venezia

-Zaterdag 21 april uit tegen Rotterdam

-Zondag 22 april thuis tegen Weert

'Zou belachelijk geweest zijn'

Vanuit Venetië zegt Donar-watcher Karel-Jan Buurke het volledig met de basketbalbond eens te zijn: 'Het zou belachelijk geweest zijn als ze na het dubbele weekendprogramma ook nog op de dinsdag naar Den Bosch moesten.'

'In het belang van het Nederlandse basketbal is dit een zeer verstandige beslissing', besluit Buurke. Waarschijnlijk wordt de wedstrijd op 28 april ingehaald.

'Flinke problemen'

De club zei vorige maand al flinke problemen te verwachten vanwege de Europese campagne, die steeds maar langer lijkt te duren. De bond heeft dit seizoen daarom al meerdere malen het speelschema van Donar aangepast.

