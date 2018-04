Rondje Groningen: Tokkies gonna tokkie

Een wethouder die zijn burgers tokkies noemt, meisjes in de techniek en scholieren die een Koningsdansje oefenen. Je komt ze allemaal tegen tijdens dit Rondje Groningen.

1) Gaswinning Groningen ingestort?

Dat zou je in ieder geval snel concluderen als je deze grafiek ziet, waarin de afname of toename van de gaswinning van landen met elkaar wordt vergeleken.

2) 'Tokkies gonna tokkie'

De SP in de Stad vindt grof vuil dumpen niet normaal. Maar de partij noemt de taal van wethouder Joost van Keulen van Groningen ook 'buitengewoon onfris'.

3) Van basketballer naar toerist

Zo vecht je tegen Reyer Venezia in een basketbalarena en zo hang je de toerist uit.

4) We blijven oude shirtjes zoeken

Naar aanleiding van een oproep van Robbert Visscher gisteren gingen meer mensen op zoek naar oude FC Groningen-tricots.

5) Mike te Wierik doet een Martin Drentje..

Wie herinnert zich nog Martin Drent, die een zoontje van Joop Gall te grazen nam in het RTV Noord-programma Mijn Club?

Maar ook Mike te Wierik kan er wat van, bleek op de Junior Club Dag van de FC.

6) Techniek is ook voor meisjes!

Combinatie Herepoort (de aannemer achter de zuidelijke ringweg) en de RUG openden vandaag de deuren voor meisjes. Het is onderdeel van Girlsday.

7) Koningsdans

Klas Asc1f van het Alfa-college bereidt een dansje voor Koningsdag voor.

8) Dagje strips in Groningen

Bekende wiskundige Ionica Smeets heeft zin in haar bezoek aan Groningen morgen en dan met name in het Stripmuseum.

9) The capital of Northern Netherlands's peat colonies

Wie heeft belangstelling voor dit tegeltje van de Veendam, de eerste van de vier passagiersschepen van de Holland-Amerika Lijn die onder de naam 'Veendam' in de vaart zijn (geweest)?

En hoe zou jij Veendam omschrijven? Wikipedia doet het zo. Klinkt goed, hè?

10) Gronings golden hour

Tot slot nog deze prachtige zonsondergang op het Wad bij Uithuizen.



