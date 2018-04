Europees succes Donar zorgt mogelijk voor uitstel Nederlandse play-offs

Omdat het Europese avontuur van de basketballers van Donar maar niet stopt, zou de Dutch Basketball League (DBL) fors kunnen ingrijpen. De play-offs in de Nederlandse competitie worden mogelijk met een week uitgesteld.

Op die manier kunnen alle openstaande wedstrijden op tijd worden afgewerkt en kan Donar redelijk uitgerust aan de play-offs beginnen.

Uitstel

Gedurende het seizoen is er verschillende malen besloten een competitiewedstrijd van Donar uit te stellen. Zo is de uitwedstrijd van komende dinsdag tegen Den Bosch verplaatst naar 28 april, wat eigenlijk een speeldag in de play-offs is.

Europese finale = week uitstel

'Het plan hangt nog van een aantal zaken af', zegt secretaris Martien Jonker van de DBL. 'Als Donar donderdag door Reyer Venezia wordt uitgeschakeld in de Europe Cup, kunnen we het zoveel mogelijk bij het oude laten. Maar als ze wél de finale halen, moeten we schakelen. Dan wordt alles waarschijnlijk een week opgeschoven.'

De eventuele Europe Cup-finales worden op of rondom woensdag 25 april (uit) en woensdag 2 mei (thuis) gespeeld.

Ronde later

De eerste ronde van de play-offs zou op dinsdag 24 april beginnen. Donar stroomt als bijna zekere nummer 1 of 2 van de competitie pas een ronde later in. 'In de oorspronkelijke planning begint die op 3 mei, maar dat kan dus 10 mei worden, omdat Donar bij het uitschakelen van Venezia dan een Europese finale speelt.'

Door alles op te schuiven kunnen Donar, maar ook alle andere clubs in dat geval met een schone lei aan de play-offs beginnen.

Minder rust

Het niet spelen van wedstrijden die voor de stand niets meer betekenen, is uitgesloten, geeft Jonker aan. 'En de best-of-seven-series in de halve finale en de finale blijven', vervolgt hij.

'Daar maken we geen best-of-five van, bijvoorbeeld. Maar die zullen we dan wel in minder dagen gaan spelen, waardoor de finalisten 's weekends bijvoorbeeld twee wedstrijden afwerken, in plaats van een paar dagen rust.'

Gevolgen

De secretaris is blij met de medewerking van de clubs: 'Zonder uitzondering', zegt hij. 'We overleggen al het hele seizoen met ze over het uitstellen van wedstrijden en dat gaat altijd goed.'

Spelerscontracten

Bij het eventuele opschuiven van de competitie is het gevolg wel dat clubs de contracten van veel spelers met een week moeten verlengen. 'Daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten, want het gaat ook om huisvesting, vervoer, enzovoort', weet Jonker. 'Of wij als DBL daarin financieel bijspringen? Nee. Daarom hopen we de schade zoveel mogelijk te beperken.'

Hand in eigen boezem

Het is een complexe situatie, waarbij de secretaris de hand in eigen boezem steekt: 'Ik neem het ons als DBL, maar ook mezelf, erg kwalijk dat we geen rekening hebben gehouden met Europees succes van Donar.'

'Word ik nijdig van'

Wel heeft Jonker een broertje dood aan kritiek die de DBL krijgt: 'Ik zie op social media vooral veel deskundigen die weten hoe het moet. Daar word ik nijdig van. In Spanje kan het wel, roepen ze dan. Tja.. daar duurt een seizoen ook langer. Hier willen clubs de competitie binnen negen maanden gespeeld hebben, dan kan dit ontstaan.'

Volgend jaar

Of het inderdaad van een week uitstel komt, één ding is zeker: 'Dit heb ik in mijn tijd bij de DBL nog nooit meegemaakt, in ieder geval niet op deze schaal. Dit moet volgend jaar anders en beter', besluit de secretaris van de DBL.

