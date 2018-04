'Terrasrijder' in stad Groningen wilde opgepakt of neergeschoten worden

De 33-jarige man uit Onderdendam die vorig jaar met zijn auto de Grote Markt opreed, uitstapte en een (nep)wapen richtte op politiemensen en een beveiliger, hoeft waarschijnlijk niet de cel in.

Volgens zijn advocaat in de rechtszaak vandaag, gaf de man meerdere keren aan dat hij hulp nodig had. 'Hij deed er alles aan om opgepakt te worden. Uit wanhoop reed hij uiteindelijk de Grote Markt op, om aangehouden of neergeschoten te worden.'

Huisarts bedreigd

Een eerdere roep om hulp van de man escaleerde bij de huisarts. Hij wilde opgenomen worden, maar had hier toestemming voor nodig. Toen hij die niet kreeg, bedreigde hij de huisarts. Verder bedreigde de man medewerkers van Enexis na een conflict met de netbeheerder.

Behandeling komt

Voor de gebeurtenis op de Grote Markt eist het Openbaar Ministerie (OM) 4,5 maanden cel, maar deze tijd heeft de man in voorarrest uitgezeten. Het OM eist ook drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Verder moet de man zich laten behandelen. Hij is minder toerekeningsvatbaar.

