Stad Groningen is topper in banengroei (update)

In een jaar tijd meer dan vierduizend banen erbij. De werkgelegenheid in de stad Groningen groeit als kool.

Gemeten in het vorige jaar, van april 2016 tot april 2017, nam het aantal banen met 4100 toe. Al vanaf 2014 zit de werkgelegenheid in de lift en is gegroeid tot bijna 140.000 banen. De cijfers lopen een jaartje achter, want die tijd heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen nodig om de gegevens te verzamelen.

Dubbele van de landelijke groei

Met een banengroei van 3,1 procent zit de stad op het dubbele van de groei landelijk (1,5 procent). De mooie cijfers zijn volgens wethouder Joost van Keulen van Economische Zaken vooral te danken aan de aantrekkingskracht die steden, en dus ook Groningen, op ondernemers hebben. Bovendien is de stad gezegend met 'veel goede ondernemers' aldus VVD'er Van Keulen.

Zzp-ondernemingen

Het aantal bedrijven in de stad nam van april 2016 tot april 2017 toe met 807. Dat zijn overigens veel zzp-ondernemingen.

'Maar die kunnen op termijn ook doorgroeien', zegt Van Keulen. 'Een aantal wordt een mkb-bedrijf en een klein aantal groeit echt groot. Kijk naar Voys, begonnen met twee man en een paardenkop en nu werken er honderd mensen.'

Net als bij de banengroei zit ook de toename (4,8 procent) van het aantal bedrijven in de stad Groningen boven het landelijk niveau (2,8 procent).

'We denken mee'

Van Keulen zegt dat Groningen z'n best doet een ondernemersvriendelijke stad te zijn. 'We proberen op een andere manier met ondernemers om te gaan. Regels zijn versoepeld en we denken mee met bedrijven die zich willen vestigen. Dat zal in elk geval niet tegen werken.'

'Een echte startup-stad'

Groningen wordt door Van Keulen omschreven als 'een echte startup-stad'.

'Dat zijn we al jaren. De stad kent een goed klimaat voor beginnende bedrijven. Met een organisatie als Founded in Groningen proberen we die gemeenschap te verstevigen en toegankelijk te maken. Beginnend ondernemers kunnen er leren van anderen en snel ervaring opdoen.'

In vrijwel alle sectoren

De banengroei is in vrijwel alle sectoren te vinden, behalve bij nutsbedrijven en in de industrie. Echt snelle groei in aantal banen en bedrijven is er in de ict en de sector van healthy ageing.

Keerzijde

De keerzijde van de snelle groei is de overspannen arbeidsmarkt. Zeker in de onlinebusiness is het moeilijk personeel te vinden. Van Keulen: 'Om daar wat aan te doen zijn we het Digital Business Center Groningen begonnen, om mensen snel op te leiden, zodat ze in die sector hun brood kunnen verdienen.'

'Onbenut potentieel'

De wethouder ziet het tekort aan mensen als een 'luxeprobleem'. 'Je kunt maar beter te veel banen hebben en te weinig mensen dan te weinig banen en te veel mensen.'

Dat bedrijven naar elders vertrekken omdat hier geen mensen te vinden zijn, vreest hij niet. 'In andere regio's zijn de tekorten misschien nog wel groter. Vergeleken met elders hebben we hier nog een aardig onbenut potentieel.'

Nijpend tekort

Voorzitter Gerard Kremer van MKB Noord maakt zich meer zorgen. Hij zegt dat het gebrek aan arbeidskrachten inmiddels nijpend is. 'In de stad Groningen is een tekort van 84 koks', noemt hij als voorbeeld. 'Restaurants kunnen op sommige dagen niet open omdat ze de roosters niet rond krijgen.'

'Het is dagelijks een onderwerp van gesprek met mijn leden', schetst Kremer de situatie. 'Lange tijd was het krijgen van financiering een knelpunt, nu is dat het gebrek aan mensen.'

In alle sectoren

Het speelt breed in alle sectoren, aldus Kremer.

'In de bouw, de retail maar zeker ook in de zorg en het onderwijs. Het is niet alleen een absoluut tekort, maar er is ook een enorme mismatch tussen wat er in de bakken van het UWV zit en wat de bedrijven voor mensen zoeken. Er zitten 15.000 mensen in de kaartenbak en we hebben 4.200 vacatures. De mensen die we zoeken hebben niet de opleiding die ervoor nodig is.'

'Ook hier ontbreekt het aan personeel'

'Ik roep altijd dat we bedrijven hiernaar toe moeten halen omdat we hier de mensen hebben. Maar dat is sinds anderhalf jaar niet meer zo', zegt Kremer.

'Ook hier ontbreekt het aan personeel.' Een van de effecten is dat de tarieven stijgen, zoals in de bouw, waar door tekorten aan personeel en ook aan materiaal de prijzen enorm toenemen. 'Daar dreigt dus stagnatie.'

Mogelijke oplossing

Een oplossing ziet de mkb-voorman in bedrijfsscholen waar ondernemers samen met onderwijsinstellingen werkzoekenden opleiden richting een baan. De overheid betaalt mee.

In Stadskanaal is onlangs een experiment ermee gestart. Dergelijke samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid is volgens Kremer de manier om wat aan de mismatch op de arbeidsmarkt te doen en zo het personeelstekort op te lossen

