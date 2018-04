Ziekte onder ambtenaren kost gemeente Delfzijl kwart miljoen extra

De gemeente Delfzijl kampt momenteel met een verhoogd ziekteverzuim. Op meerdere cruciale posten is uitval, en daarom huurt de gemeente extra personeel in.

Dat kost de gemeente dit jaar 245.000 euro.

Deels werkgerelateerd

Volgens wethouder Jan Menninga (Fractie 2014), tevens manager personeelszaken, heeft het verzuim verschillende oorzaken: 'Bij een deel van de ambtenaren is dit werkgerelateerd, bij een deel ook niet.' Bij die laatste groep gaat het volgens hem niet om een griepje, maar zijn mensen vele maanden uit de roulatie.

De uitval speelt bij drie belangrijke afdelingen binnen de gemeente: groenonderhoud, juridische zaken en dienstverlening (de afgifte van paspoorten en rijbewijzen).

Kwetsbaar

'We weten dat we met weinig mensen veel werk moeten verzetten. De spoeling is erg dun. Dat maakt afdelingen kwetsbaar. Onkruidbestrijding moet doorgaan. Daarom grijpen we nu in, om te voorkomen dat het erger wordt', zegt Menninga.

'En op een begroting van veertien miljoen voor personeelskosten valt een kwart miljoen nog mee.'

Reorganisatie

Ambtenaren van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond kampen al enige tijd met een verhoogde werkdruk door de aanstaande fusie.

Volgens de Delfzijlster wethouder is de aanstaande reorganisatie in Delfzijl, die in 2021 samengaat met Appingedam en Loppersum, geen oorzaak van het verzuim.

'Uit gesprekken met onze bedrijfsarts komt naar voren dat de onzekerheid die dat met zich meebrengt hierin geen rol speelt. Maar je hoort wel mensen die denken: het gaat wel erg snel, wat betekent die reorganisatie voor mij? Het zijn spannende tijden.'

Geen extra geld in 2019

Het gemeentebestuur hoopt met de inhuur van extra personeel de belangrijkste taken te kunnen blijven vervullen. Menninga houdt er rekening mee dat het tijdelijk is. 'We gaan er op de begroting voor 2019 geen extra geld voor reserveren.'

