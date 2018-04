Deze Bekende Groningers zie je langs de Koningsdag-route

1.180 meter. Dat is de afstand die de koninklijke familie aflegt op Koningsdag 2018 in de stad Groningen. Langs de route staan verschillende bekende en minder bekende Groningers. Wie? Dat lees je hier.

Het thema van Koningsdag 2018 is 'Mijn Groningen'. Mensen die zich nauw verbonden voelen met de stad en regio, de 'sidekicks', vertellen de koninklijke gasten in een paar zinnen wat Groningen tot 'Mijn Groningen' maakt. Maar wie zijn die sidekicks, de Bekende Groningers (BG'ers) en op welke plek in de route staan ze?

De route op 27 april start om 11.00 uur in de Prinsenhof bij het Martinikerkhof en eindigt rond 13.00 uur op de Vismarkt. Bekijk op de onderstaande afbeelding waar de route langs gaat.

Prinsenhof: CdK en burgemeester

Het programma begint bij de Prinsenhof. Daar ontvangen burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en Commissaris van de Koning René Paas de koninklijke familie bij de poort.

Martinikerkhof: Ronald Koeman

Na een openingsact op het Martinikerkhof presenteren kinderburgemeester Javano Zwiers en loco-kinderburgemeester Rosalyn Martina 'hun' Groningen aan de koning. Bondscoach Ronald Koeman is hier bij een voetbalclinic. Pupillen van vier voetbalclubs die dit jaar honderd jaar bestaan, krijgen een korte training. Het gaat om spelers van CVV Oranje Nassau uit de stad, VV Warffum, VV Eenrum en VV Nieuw Buinen.

Andere kinderen duiken de techniek in met onder meer 3D-printers, robots en drones. Richting de Martinikerk maken creatievelingen portretten van elkaar.

Om in oranje stemming te blijven: deze goals maakte Koeman in het Nederlands elftal:

Martinikerk: muzikanten en dansers

In de Martinikerk beleeft de koninklijke familie de kunst en cultuur die Groningen rijk is, door de ogen van Ola Mafaalani. Zij is toneelregisseur en voormalig directeur van het Noord Nederlands Toneel.

Het Noord Nederlands Orkest speelt een stuk van de Amerikaanse componist John Adams: A short ride in a fast machine. Dit werk was eerder te horen tijdens het Koningsdagconcert in de Oosterpoort.

In de kerk dansen zes dansers van Club Guy & Roni een choreografie van Guy Weizman en Roni Haver.

Het lied Mien Grunneger Stad zal gespeeld worden bij het verlaten van de Martinikerk door stadsbeiaardier Auke de Boer. Hetzelfde lied klinkt ook op het carillon van de Universiteitstoren aan de Broerstraat. De melodie zal ook te horen zijn op het Martinikerkhof en loopt als een rode draad door het hele programma.

Grote Markt: Het het nog nooit zo donker west en Ranomi Kromowidjojo

Op de Grote Markt wordt op een 'serieuze en informatieve' manier aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek. Zo gaat de koninklijke familie in gesprek met burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en enkele gedupeerden van de gaswinning.

De Groninger artiesten Jan Henk de Groot, Robin IJzerman en Alina Kiers zingen samen met een koor een bewerking die Freek de Jonge maakte van Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal. Die was vorig jaar te horen in De Wereld Draait Door en kreeg een eigen clip in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.

Zwemster Ranomi Kromowidjojo is ook op de Grote Markt. Fietsend op een waterstoffiets wekt zij stroom op. Denisa Kasova, directeur van de Noordelijke Innovation Board, presenteert verschillende jonge, innovatieve bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en de overgang naar nieuwe vormen van energie.

Waagplein:

Marcel Nijhof van 'De Roege Boys' uit Vinkhuizen laat de koninklijke familie kennismaken met 'zijn' Groningen op het Waagplein. Hier presenteren verschillende initiatieven zich tijdens een catwalkshow, met een koor als muzikale ondersteuning. Groningers die dit jaar een lintje hebben gekregen worden hier in het zonnetje gezet. OOG maakte ee reportage over de Roege Boys:

Oude Boteringestraat: Noorderslag, dammers en een FC'er

In de Oude Boteringestraat is een kleine versie van muziekevenement Eurosonic/ Noorderslag. Hier laten verschillende bandjes horen dat Groningen een muziekstad is. Dammers Roel Boomstra en Wouter Sipma, Ludovit Reis van FC Groningen en roeier Melvin Twellaar presenteren zich hier als Groninger topsportstudenten.

Broerstraat: Ben Feringa en studentenvolkslied

In de Broerstraat, bij het Academiegebouw, vertelt Lieke Knip van de KEI-week over het studentenleven in Groningen. De onderzoeksgroep van RUG-hoogleraar en Nobelprijswinnaar Ben Feringa geeft hier een presentatie.

Onder leiding van de Bedumer accordeonist Gertie Bruin laat het grootste studentenkoor van Groningen het 'studentenvolkslied' Het gras van het Noorderplantsoen horen. Het origineel is gezongen door Ralf Poelman, die dat in 2014 bij de Nacht van Noord deed:

Oude Kijk in 't Jatstraat

In de Oude Kijk in 't Jatstraat speelt de band Swinder het nummer 'Noar Stad'.

Stoeldraaierstraat

Internetondernemer Ben Woldring, die in zijn puberteit al rijk werd met vergelijkingswebsites voor internetabonnementen, heet de koninklijke familie welkom op de Stoeldraaierstraat. Hij vertelt over kansen die de regio heeft op het gebied van innovatie, ontwikkeling en recreatie.

Vismarkt

Op een podium voor de Korenbeurs begeleidt het Noordpoolorkest de artiesten Arnold Veeman, Izaline Calister en Diggy Dex. Zij zingen het slotlied 'Mien Grunneger Stad'. Het



We publiceerden een eerdere versie van dit artikel op 13 april.

Lees ook:

- Stad zet zich schrap voor tienduizenden Koningsdag-bezoekers

- Dit wordt het programma van Koningsdag Groningen

- Alles over Koningsdag in Groningen