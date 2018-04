Burgerinitiatief: 'Overstappen op inductiekoken, hoe moet dat?'

Ze willen hun steentje bijdragen aan het minder afhankelijk zijn van gas uit de Groninger bodem en voortaan koken op inductie. Maar hoe moet dat? Die vraag stelden de drie oprichters van burgerinitiatief #inductie050 zich.

De drie, Marieke Wiersma, Jan Willem Wennekes en Hotze Hofstra, willen ook anderen die met die vraag zitten helpen. Daarom zijn ze een website begonnen, waarin overstappen op inductie centraal staat.

'Wij proberen een beweging op gang te krijgen, zodat zoveel mogelijk mensen gaan overstappen', zegt Wennekes. 'We zouden graag willen dat Groningers dat massaal doen.'

Speciale kookplaat

Bij koken met inductie worden de pannen via een speciale kookplaat verwarmd met behulp van magnetisme. In sommige gevallen moet er in de meterkast wat veranderd worden.

'Toen ik zelf over wilde op inductie, vroeg ik me af wat je daarvoor allemaal moet regelen. Dat bleek best ingewikkeld te zijn, dus deelde ik dat op social media', vertelt Hofstra.

'Jan Willem reageerde heel snel, dat hij het ook probeerde uit te zoeken: 'Als jij eruit bent, dan hoor ik het graag'.'

Marieke Wiersma sloot zich bij hen aan. 'Toen ik de berichten van Hotze en Jan Willem zag, zei ik: 'Ik wil ook!'.'

'Samen kan het goedkoper'

Hofstra: 'Als we het samen doen, kan het waarschijnlijk ook goedkoper. Bij honderd kookplaten krijgen we vast een mooie korting. Want het is wel een investering. Je krijgt een mooie kookplaat, maar het kost een paar honderd euro.'

