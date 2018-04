Deel dit artikel:











Scorende tiener verdient basisplaats tegen Ajacieden Dallinga in actie tegen FC Dordrecht, eerder dit seizoen (Foto: JKBeeld)

De 17-jarige Thijs Dallinga begint vrijdag in de basis bij FC Emmen in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Het is het basisdebuut van de jongen uit het Groningse Hellum. Dallinga viel dit seizoen al een paar keer in en scoorde maandag zijn eerste doelpunt.

Trainer Dick Lukkien uit Veendam heeft het volste vertrouwen in het talent, zegt hij op de clubwebsite: 'We hebben behoefte aan een echte spits, en dat is hij.' Helaas was Dallinga's eerste goal in het betaalde voetbal niet genoeg tegen Telstar, dat aan de Meerdijk met 3-2 won. Daardoor kwalificeerde de ploeg Lukkien zich nog niet definitief voor de play-offs. Als zijn ploeg vrijdag minimaal gelijkspeelt, kwalificeert zijn ploeg zich voor de eerste ronde van de play-offs. Als FC Emmen wint, en MVV en Cambuur verspelen punten, dan slaat de ploeg een ronde over en speelt het de halve finale van de play-offs. Lees ook: - Groningse tiener scoort voor het eerst in betaald voetbal