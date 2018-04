'Flinke Pink Festival gaat hoe dan ook door'

De gemeente Leek en de organisatoren onderzoeken een aantal alternatieve locaties voor het Flinke Pink Festival. Het muziekevenement dat elk jaar met Pinksteren wordt gehouden op Podium Nienoord moet verkassen vanwege nestelende ooievaars.

Het festival gaat zeker door, verzekeren wethouder Karin Dekker en festivalorganisator Sikko Cazemier.

'Begin volgende week weten we wat de beste plek is', zegt de wethouder. 'We moeten rekening houden met de omwonenden, het verkeer en de veiligheid van de bezoekers en we willen een locatie niet te ver van het centrum.'

'Podium Nienoord gaat nu niet'

Organisator Sikko Cazemier: 'Ik zit al meer dan vijfentwintig jaar in de organisatie van Flinke Pink. Tot nu toe is het altijd gehouden op Podium Nienoord, maar dat gaat nu niet. We hebben de afgelopen jaren al allerlei maatregelen genomen om broedende vogels in de bomen rond het podium te beschermen en dat is heel goed gelukt.'

Dat deze ooievaars uitgerekend een boom recht voor het podium uitzoeken, is curieus Sikko Cazemier - organisator

'Het is curieus'

'Dat deze ooievaars uitgerekend een boom uitzoeken die recht voor het podium staat is curieus. We hebben er begrip voor dat we dan moeten wijken, want het zijn beschermde vogels en we moeten ons aan de wet houden.'

'We vinden zeker een goede plek'

Cazemier is blij met de medewerking van de gemeente: 'We trekken samen op en we vinden zeker een goede plek. Het fesitval gaat hoe dan ook door. Leek kan met Pinksteren niet zonder Flinke Pink.'

Lees ook:

- Festival moet wijken voor nestelende ooievaars