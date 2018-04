'Diepe' wens gaat in vervulling: het Westgat wordt gebaggerd

De vlag kan uit in Lauwersoog: na jaren van gesteggel en voorbereiding kan het baggeren van het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog van start.

Grote kotters

Het Westgat vormt de snelste toegang van de Noordzee naar de haven van Lauwersoog. Maar de doorgang slibde langzaam dicht waardoor de grotere viskotters er niet meer langs kunnen.

Uitwijken

Daardoor wijken die grote viskotters uit naar Harlingen, de Eemshaven en Delfzijl. De haven in Lauwersoog loopt hierdoor veel omzet mis. Havendirecteur Harm Post: we missen ieder jaar vijftien tot twintig kotters die eerder Lauwersoog als thuishaven hebben. En dat op een totaal van ongeveer honderd schepen'.

Kwetsbaar natuurgebied

Baggeren om de doorgang weer vrij te maken klinkt simpeler dan het is: het Westgat is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee, een kwetsbaar natuurgebied waar niet zomaar gebaggerd kan worden.

Geen bezwaar

Een jaar geleden kwam er na jaren van overleg toch toestemming van het Rijk om éénmalig te mogen baggeren. Daarna volgde nog een periode waarin bezwaar gemaakt kon worden tegen het besluit. Die periode is deze week afgesloten zonder dat er bezwaar is gemaakt. En dus kan er nu een baggerschip naar het Westgat worden gestuurd.

Groot belang

Baggeren is van groot belang, zegt Post: 'We krijgen veel meer havengeld binnen, de vissers laten hun schepen onderhouden en repareren door bedrijven in Lauwersoog, en ze kopen hier hun eten en drinken als ze gaan vissen.'

Kade

Lauwersoog is extra aantrekkelijk voor de vissers, omdat er voldoende ruimte is nadat de kade is verlengd.

Dynamisch

Het is de vraag of het baggeren de oplossing is voor de lange termijn: de Waddenzee is een dynamisch natuurgebied, en de kans is dat het Westgat weer snel dichtslibt. Volgens Post zijn de deskundigen daarover verdeeld: sommigen denken dat de doorgang weer snel ondiep wordt, anderen denken dat de getijdestroming de doorgang open houdt als die eenmaal doorgestoken is. Dat zal de komende jaren moeten blijken.

Geen optie

Regelmatig baggeren is in ieder geval geen optie, zegt Post: 'We hebben nu toestemming om éénmalig te baggeren, en daarmee hebben we het veelvuldig baggeren voor ons uit geschoven.'

Uit 2016: 'Dit is niet leuk meer... het is gewoon een drama



