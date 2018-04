Deel dit artikel:











Blunder in Bedum: er zit een weg in de weg (Foto: Google Street View)

Het werk aan het Boterdiep Oz in Bedum is voorlopig stilgelegd door de gemeente. Onder het huidige wegdek is oude bestrating aangetroffen. Die was over het hoofd gezien in de voorbereiding.

De weg, onderdeel van de belangrijkste noord-zuidverbinding in het dorp, wordt voorzien van een nieuw wegdek en ook gedeeltelijk opnieuw ingericht. Fundering Ondanks het feit dat er op betrekkelijk grote schaal onderzoek is gedaan, is de oude bestrating 'onvoldoende opgemerkt', meldt de gemeente Bedum. De aanwezigheid van die oude bestrating zorgt ervoor dat er een onvoldoende sterke fundering onder het nieuwe wegdek kan worden aangebracht. Volgens verantwoordelijk wethouder Johannes de Vries zijn er in de voorbereiding gaatjes geboord in het asfalt. 'Maar de weg was toen natuurlijk in gebruik door verkeer, dus je kunt niet alles onderzoeken.' Extra kosten en vertraging Het gemeentebestuur beraadt zich op de ontstane situatie. 'Het is niet ondenkbaar dat er een aanvullend krediet bij de gemeenteraad moet worden gevraagd. Verwacht wordt dat daar in de loop van de komende week duidelijkheid over komt', aldus de gemeente. Vaststaat dat de werkzaamheden met enkele weken uitlopen. Het werk ligt nu een week stil en wethouder De Vries schat in dat volgende week weer wordt verdergegaan. Brief De gemeente heeft de bewoners van de weg inmiddels per brief op de hoogte gesteld van de tegenvaller. Ook de aanwonenden van de wegen die momenteel als omleidingsroute worden gebruikt, zijn geïnformeerd.