Veendammer krijgt taakstraf na ruzie om kibbeling

Een 28-jarige man uit Veendam heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor poging tot doodslag. De man stak op 30 november vorig jaar iemand met een mes.

Bij het slachtoffer werd in het ziekenhuis een mespunt van vijf centimeter in het borstbeen aangetroffen.

Kibbeling-gate

De ruzie begon met een meningsverschil over een portie kibbeling. De man uit Veendam had geen geld bij zich en mocht de portie later betalen van de visboer. Dit gebeurde niet. Een jaar later ging de visboer verhaal halen bij het huis van de Veendammer. Dit liep uit de hand en er ontstond een worsteling, waarbij de visboer werd neergestoken.

Naast de werkstraf legt de rechtbank een gevangenisstraf op van 360 dagen, waarvan 364 dagen voorwaardelijk. De man hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten.

