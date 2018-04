Celstraf geëist voor moordpoging op vriendin van ex. (Foto: Flickr/Joe Gratz)

Een 27-jarige vrouw uit Delfzijl hoorde donderdag twee jaar cel tegen zich geëist worden, voor een poging tot moord op de nieuwe vriendin van haar ex.

De officier van justitie vindt dat vijftien maanden hiervan voorwaardelijk moet zijn.

Gevaar op de weg

Ook de nieuwe vriend (29) van de vrouw moet volgens de officier bestraft worden, wegens zijn betrokkenheid. Hij moet dertig maanden krijgen, waarvan vijftien voorwaardelijk. De officier noemde de man een 'gevaar op de weg' en vindt dat zijn rijbewijs een half jaar moet worden ingenomen.

Sleutelbeenbreuk

Het stel op 30 maart 2015 de nieuwe vriendin van haar ex op haar werk. Ze wilden met haar praten, maar in de garage in Winschoten liep het uit de hand. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen geduwd, geslagen en geschopt. De man zou haar met een knuppel op haar hoofd hebben geslagen.

Het slachtoffer liep een sleutelbeenbreuk, een wond op haar hoofd en striemen in haar nek op.

Klemgereden

Het stel zei dat er nagenoeg niets was gebeurd. De officier volgde het verhaal van het slachtoffer, omdat dat overeenkomt met het letsel. Daarnaast zou het slachtoffer tijdens een autorit ook nog eens door de 29-jarige man op een rotonde zijn klemgereden. Ook het klemrijden ontkent het paar.

Niet kritisch

De advocaat vond dat het Openbaar Ministerie niet kritisch genoeg is geweest en de bewijslast bijeen heeft gesprokkeld om het verhaal van het slachtoffer kloppende te maken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.