Ex-burgemeester Galama: 'Afscheid met een dubbel gevoel'

Vertrekkend burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal houdt gemengde gevoelens over aan haar afscheid. 'Ik sta hier met een dubbel gevoel', zegt ze bij aanvang van haar afscheidsreceptie.

'Dat wil ik wel gezegd hebben', vervolgt ze. 'We zijn van de week een van de fijnste collega's (burgemeester Pieter Smit, red) verloren. Dat relativeert alles. Er is niks zo belangrijk als je gezondheid.'

Lofzang

Commissaris van de Koning René Paas beaamt de woorden van Galama. Ook hij staat stil bij het overlijden van Pieter Smit. Daarna vervolgt hij zijn lofzang aan Galama.

'Je hebt een feestelijk afscheid verdiend', benoemt hij. 'Je had voortreffelijke contacten met het bedrijfsleven en je hebt je ongelooflijk hard gemaakt voor een beter vestigingsklimaat. Dat resulteerde in de prijs 'Meest MKB-vriendelijke gemeente van Noord-Nederland.'

Menselijk

Ook benoemt hij de menselijke kant van Galama. 'Je hebt middels een brief richting de staatssecretaris ervoor gezorgd dat Alpha Bangoura na 16 jaar onzekerheid mocht blijven. Ook schroomde je niet drugspanden in dit gebeid te sluiten.'

Paas benoemt ook het begin van het einde van Galama. 'In november gaf je aan erg moe te zijn. Je bent niet vies van hard werken. Je stelde hoge eisen aan jezelf en aan je omgeving.'

Moe

Galama erkent dit in haar slotwoord: 'Ik was erg moe. Daar werd ik ook geen leuker mens van. En laten we eerlijk zijn: de koek met de gemeenteraad was ook gewoon op.'

Lees ook:

- Waarnemer benoemd voor installatie gemeenteraad Stadskanaal

- Stadskanaal worstelt met installatie nieuwe raad

- Raad houdt het bij korte verklaring over vertrek Galama

- Een burgemeester stapt op, wat is er precies gebeurd?

- De een is beduusd, de ander zag het vertrek van Galama wel aankomen

- CdK Paas over opgestapte Galama: 'Die gaan we missen'

- Burgemeester Galama van Stadskanaal neemt ontslag