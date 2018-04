'Deze berg geeft aan hoeveel onnodig plastic er is'

Boodschappen doen en vervolgens al je aankopen ontdoen van de plastic verpakking. Enig idee hoeveel plastic er dan voor je ligt? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Plasticberg

Afvalkunstenaar Maria Koijck zamelde vandaag plastic verpakkingen in bij een supermarkt in de stad. Haar buit neemt ze mee naar de studio. Zal ze er een kunstwerk van maken? En wat heeft zwerfafval eigenlijk te maken met maagmagneten voor koeien?

2) Korrewegschutter voor de rechter

Azim A., de Korrewegschutter, stond vandaag voor de rechter. Zonder aanleiding schoot hij vorig jaar een student van zijn fiets. Het slachtoffer leeft nog, maar zit in een rolstoel. De emoties liepen dan ook hoog op in de rechtbank, vertelt onze misdaadverslaggever Peter Steinfort.

3) Een afscheid met een dubbel gevoel

Burgemeester Baukje Galama nam vandaag afscheid van de gemeente Stadskanaal. Zij stapte op wegens gezondheidsproblemen en een verstoorde verhouding met de gemeenteraad. Verslaggever Martijn Folkers was bij het afscheid en hij omschrijft de sfeer.

4) Fingerspitzengefühl

Patrick Mink uit Vries is visueel beperkt, maar dat belet hem niet om dagelijks computers uit elkaar te halen. Beppie gaat bij hem in de leer...

5) Baggeren Westgat begint, vlag gaat uit

Het baggeren van het Westgat tussen Schiermonnikoog en Ameland kan beginnen. En dat betekent dat het weer een stuk drukker gaat worden in de haven van Lauwersoog. Havendirecteur Harm Post legt uit...

6) Go Donar!

Donar speelde gisteren in Venetië de eerste halve finale van de Europe Cup. De Groningers verloren, maar voor de meegereisde supporters was het vooral genieten.

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.