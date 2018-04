Expositie over De Ploeg toont nog nooit eerder geëxposeerde werken

Tijdens de tentoonstelling 'Kleurendrift, het land van de Ploeg' in Leens zijn schilderijen van de Groninger kunstkring De Ploeg te zien die nog nooit eerder zijn geëxposeerd.

De expositie op Landgoed Verhildersum is vanaf zaterdag voor het publiek geopend.

Vol kleur en beweging

Het laat bezoekers zien hoe de schilders, van Alkema tot Van der Zee, in de loop der jaren het Groninger landschap hebben afgebeeld. Of, zoals de samenstellers het noemen: 'Weidse vergezichten en prachtige wolkenluchten, wierden en maren, grote boerderijen en dan die kleuren. Het Groninger land is niet grauw en leeg, maar vol kleur en beweging.'

Particuliere collecties

Kunsthandelaar en Ploeg-deskundige Richard ter Borg noemt de tentoonstelling 'een feest der herkenning'. Er hangen bekende schilderijen, maar volgens hem is het bijzondere van de tentoonstelling juist dat er ook schilderijen hangen uit particuliere collecties die nog nooit zijn geëxposeerd.

Daarbij: 'Het leuke is ook dat sommige schilderijen van deze particuliere bruikleengevers van ver buiten Groningen komen, en dat laat zien dat de liefde voor De Ploeg zijn vertakkingen door heel Nederland begint te krijgen.'

De tentoonstelling is geopend voor het publiek tot en met 28 oktober dit jaar.

Lees ook:

- Jubileumboek over De Ploeg is startschot van manifestatie 100 jaar De Ploeg