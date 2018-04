Opwierde viert de bouw van nieuwe huurhuizen

Feest in de Klaas Bosstraat donderdag in Appingedam. Woongroep Marenland bouwt er achtentwintig huur (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Feest in de Klaas Bosstraat donderdag in Appingedam. Woongroep Marenland bouwt er achtentwintig huurhuizen die aardbevingsbestendig en duurzaam zijn, maar niet gasloos.

De straat is al sinds 2007 een gapend gat in Opwierde.

Vraag naar woningen

Toen de woningen daar werden gesloopt, werden er jarenlang plannen ontwikkeld. Eerst voor een combinatie van huur- en koopwoningen. De economische crisis gooide echter roet in het eten.

Volgens directeur Gerke Brouwer van Marenland is er nu wel vraag naar woningen. Van krimp heeft Appingedam weinig last, wel van vergrijzing. Daarom worden de nieuwe huizen levensloopbestendig.

Nog niet hot

Toch komt er nog altijd een gasaansluiting, terwijl Noord-Groningen juist het doel heeft om als eerste van het gas af te gaan.

'Dat heeft ermee te maken dat het plan al een paar jaar geleden is ontwikkeld', laat Brouwer weten. 'Toen was aardgasloos bouwen nog niet hot. De plannen die nu worden gestart door ons, worden wel gasvrije woningen.'

Voor toekomstig bewoner Reinko Bijlholt speelt dat geen grote rol: 'Ik zit er niet mee, dat is meer iets voor de jeugd, voor later. We hebben nu nog gas genoeg, dus ik profiteer er nog van.'

Groningse primeur

Directeur Joost Coolegem van bouwbedrijf Van Wijnen zegt dat de woningen Groningen een primeur bezorgen. Zonder dat er ook maar één steen is gelegd, staat er al een meterkast. Kant en klaar.

'De nutsbedrijven hebben door de aantrekkende bouw te maken met een wachttijd van een halfjaar voordat alles aangesloten kan worden. Het criterium is dat er een afgesloten meterkast moet staan. Die plaatsen we alvast, zodat de woningen straks snel bewoond zullen worden.'

Naar verwachting trekken de eerste bewoners er eind dit jaar in.

