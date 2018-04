Deel dit artikel:











Medewerkers Gasunie rennen 11.000 euro bij elkaar Het gebouw van de Gasunie, waar de Run of the Top plaatsvond. (Foto: RTV Noord)

Medewerkers van de Gasunie hebben donderdag in de 'Run to the Top' 11.000 euro bij elkaar gelopen voor de Hartstichting

Het was de tweede keer dat de loop werd gehouden. Het doel: zo vaak mogelijk de 382 treden van het trappenhuis oplopen in anderhalf uur tijd. Er deden zo'n honderd medewerkers mee. Voor de loop werden sponsoren gezocht. Dat resulteerde in 11.000 euro voor de Hartstichting. Het geld wordt besteed aan onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.