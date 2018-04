'Afscheid van burgemeester Pieter Smit wordt afscheid voor iedereen'

De overleden burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt krijgt aankomende dinsdag een laatste eerbetoon. Tot die tijd is er de mogelijkheid om op verschillende plekken het condoleanceregister te tekenen en bloemen te leggen.

'Naar de wens van de familie wordt het een afscheid voor iedereen', schrijft de gemeente Oldambt. 'Gevolgd door de uitvaart in besloten kring.'

Een laatste groet

De grafkist met Smit zal dinsdagochtend onder politie-escorte met een historische brandweerauto naar cultuurhuis De Klinker worden gebracht. De route leidt langs markante plaatsen in de buurt. 'Iedereen die dat wil krijgt de gelegenheid om langs de route een laatste groet aan Pieter te brengen.'

Genodigden

Rond de middag zal de rouwstoet bij De Klinker aankomen, waar genodigden hem zullen opwachten. Onder de genodigden zijn partijgenoot Alexander Pechtold, locoburgemeester Laura Broekhuizen (PvdA). Er zullen gedichten worden voorgelezen door Erik Hulsegge en Anke de Klerk en het politie Orkest Noord Nederland zal muziek spelen.

Besloten kring

Rond 15.00 verlaat de familie met Smit via een erehaag het gebouw. Op verzoek van de familie loopt het college van Oldambt voor de rouwauto uit. De tocht gaat dan van De Klinker naar het gemeentehuis, waar het personeel de laatste groet aan hun burgemeester brengt. Vanaf daar rijdt de stoet onder politie-escorte naar de uitvaart, die in besloten kring zal plaatsvinden.

Route

Aanvullende informatie, over de route die dinsdagochtend met de rouwstoet wordt afgelegd, maakt de gemeente later bekend via website en sociale media.

Pieter Smit overleed afgelopen dinsdag volkomen onverwacht aan een hartstilstand. Hij is 54 jaar oud geworden en laat een vrouw en twee kinderen achter.



Lees ook:

- Burgemeester Pieter Smit van Oldambt plotseling overleden