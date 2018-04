50Plus pleit voor zelfstandig Haren in aankomend Tweede Kamerdebat

De Tweede Kamerfractie van 50Plus pleit voor een zelfstandige gemeente Haren. Daartoe dient de partij dinsdag een zogenoemd amendement in.

Die dag debatteert de Tweede Kamer over de beoogde herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. In Haren is er veel verzet tegen deze fusieplannen. De gemeente wil zelfstandig blijven.

Groene long

Haren krijgt nu in de Tweede Kamer bijval van 50Plus. 'Voor het welslagen van de samenvoeging van de gemeente Ten Boer bij de gemeente Groningen is deelname van de gemeente Haren aan deze fusie niet noodzakelijk', aldus fractievoorzitter Henk Krol.

Bovendien, zo pleit Krol, 'blijft er zo een 'groene long' in stand tussen de stedelijke gemeenten Groningen en Assen'.

Minister

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) denkt dat Haren het als zelfstandige gemeente niet lang zou volhouden. Ze houdt daarom vast aan een fusie met Groningen en Ten Boer.

