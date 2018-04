Speeddaten in Muntendam: 'Ik hoop dat dit blijft hangen'

'We willen dat onze speeddate bij de raadsleden blijft hangen, en als ze later in de raad gaan praten ze zich dit gesprek herinneren', zegt Harrie de Keijser van platform Woltwijck.

Hij is een van de tientallen vrijwilligers die donderdagavond een ontmoeting had met de raadsleden van de gemeente Midden-Groningen. De avond werd georganiseerd de vrijwilligerscentrale.

Meer dan verwacht

Het is een drukte van belang en de organisatoren moeten bijschakelen om het programma in goede banen te leiden. 'Er zijn meer mensen gekomen dan we aanmeldingen hadden', zegt Inge Vegter van de organisatie. Het toetertje om de aandacht te krijgen schelt door de Heemtuin in Muntendam.

'De raadsleden moeten goed weten wat het vrijwilligerswerk inhoudt en waar vrijwilligers eigenlijk tegenaan lopen', zegt Vegter. 'In speeddates kunnen vrijwilliger kennismaken met raadsleden en vertellen wat goed en fout gaat.'

Lees verder na onderstaande afbeelding van Bahja Ali.



Samen proberen

Ondertussen legt Bahja Ali aan SP'er Kees Koning uit waar haar Stichting Samenkomen inwoners van Hoogezand uit verschillende culturen probeert samen te brengen. 'Ik vind het fantastisch hoe jullie ervoor zorgen dat inwoners sámen dingen proberen te doen', zegt Koning.

'We hopen de raadsleden te overtuigen hoe serieus we dit nemen. We willen graag hun steun, bijvoorbeeld met financieen of de zoektocht naar een vast onderkomen voor de stichting', zegt Bahja's zus Ayaan.

Geen betere manier

De organisatie is enthousiast over het verloop van de avond, en dat lijken de raadsleden ook. Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Hans Haze: 'Er is geen beter manier om het vrijwilligerscorps te leren kennen. Het is heel goed voor het netwerk, niet alleen voor ons maar vooral voor de vrijwilligers.'